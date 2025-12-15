Черноморский флот заявил о срыве диверсии ВСУ в Новороссийске

Рулев также опроверг сообщения украинских спецслужб о якобы уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Он подчеркнул, что распространяемая информация не соответствует действительности.

В Черноморском флоте заявили, что российские силы продолжают выполнять задачи по защите военно-морской инфраструктуры и контролю обстановки в акватории, передает «Радиоточка НСН».

