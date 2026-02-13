Автоюрист раскрыл, как избежать штрафов при покупке машин у иностранцев
Закон признает валютные операции межу резидентами и нерезидентами за наличные запрещенными, если они совершены напрямую, заявил НСН Сергей Радько.
Налоговая проверяет сделки купли-продажи, в случае валютной покупки авто или квартиры за наличные штрафа не избежать, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Вслед за утильсбором россиянам начали массово приходить «письма счастья» от налоговой за покупку авто у иностранцев за наличные или крипту. Ведомство просит уточнить способ оплаты и грозит гигантскими штрафами за «нарушение валютного контроля». Если машину купили у нерезидента за наличку или криптовалюту, возникают вопросы. Штраф может составить от 20 до 40% от суммы сделки за нарушение валютного контроля, пишет Baza. Радько объяснил, что обходов здесь нет.
«У нас есть закон о валютном регулировании, валютном контроле. Он признает такие валютные операции межу резидентами и нерезидентами запрещенными, если они совершены напрямую. Подобные операции должны совершаться через уполномоченные банки, специальные счета. Если вы купили машину за наличные у гражданина Белоруссии, то это незаконная валютная операция. В ГИБДД указывается владелец и приобретатель. Выявить это не составит труда. Налоговая оценивает сделки купли-продажи, могут быть большие проблемы. Чаще всего это касается сделок с недвижимостью, потому что они регистрируются, все данные есть. Например, некоторые иностранцы после ухода западных компаний продавали здесь свою недвижимость, покупатели в таком случае попали на серьезные штрафы, так как покупали за наличные», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в РФ могут с 1 апреля 2026 года ужесточить правила уплаты утилизационного сбора на автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг: он введёт утильсбор в тех случаях, когда автомобиль при прохождении таможни оформляется как для личного пользования, отмечает портал Auto.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- К искусству неофитов: Золотарев о кризисе сценариев в российском кино
- Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%
- Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого по делу о распылении в метро
- Психолог назвала безопасное время с гаджетами для подростков
- Игра на ставках: Почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
- Тайная подработка: Почему компания не может уволить сотрудника «за измену»
- Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте
- Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности
- Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ
- «Никогда не женятся!»: Свинцов призвал запретить квартиры-студии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru