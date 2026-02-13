«У нас есть закон о валютном регулировании, валютном контроле. Он признает такие валютные операции межу резидентами и нерезидентами запрещенными, если они совершены напрямую. Подобные операции должны совершаться через уполномоченные банки, специальные счета. Если вы купили машину за наличные у гражданина Белоруссии, то это незаконная валютная операция. В ГИБДД указывается владелец и приобретатель. Выявить это не составит труда. Налоговая оценивает сделки купли-продажи, могут быть большие проблемы. Чаще всего это касается сделок с недвижимостью, потому что они регистрируются, все данные есть. Например, некоторые иностранцы после ухода западных компаний продавали здесь свою недвижимость, покупатели в таком случае попали на серьезные штрафы, так как покупали за наличные», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в РФ могут с 1 апреля 2026 года ужесточить правила уплаты утилизационного сбора на автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг: он введёт утильсбор в тех случаях, когда автомобиль при прохождении таможни оформляется как для личного пользования, отмечает портал Auto.ru.

