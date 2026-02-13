Игра на ставках: Почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
13 февраля 202619:02
Ярослав Харитонов
Задача ЦБ — бороться с инфляцией, а не обеспечивать рост ВВП, заявил НСН Денис Ракша.
Вопросами экономического роста занимаются Минэкономразвития и Министерство финансов, а Центробанку важнее остановить рост цен, рассказал экономист Денис Ракша в беседе с НСН.
Центробанк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд с июня 2025 года, а официальная инфляция замедлилась до 6,3% в год. Ракша отметил, что этим данным можно доверять.
«Инфляцию у нас считает только Росстат, поэтому никаких других показателей нет. Ее можно ощущать, но это все условности, потому что тут не с чем сравнивать. Выдача потребительских кредитов уже сократилась из-за новых требований ЦБ. Оборот розничной торговли тоже упал на фоне общего падения. Сейчас путь Центробанка — сдерживать инфляцию, а за рост экономики он не отвечает. Его главная задача - борьба с ней. Минфин занимается наполнением бюджета доходами, а Минэкономразвития отвечает за темпы роста — это не вопросы для ЦБ», — указал он.
Ранее Ракша объяснил НСН, почему снижение ставки является символическим жестом.
