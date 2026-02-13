Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого по делу о распылении в метро

Мужчину, которого разыскивали по делу о распылении баллончика в вагоне московского метро, доставили из Черногории в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным Генеральной прокуратуры, обвиняемый — Феликс Александров. Следствие считает, что в марте 2024 года он распылил в вагоне аэрозольный баллончик с неустановленным веществом среди пассажиров. После инцидента мужчина уехал за границу. В июне 2025 года его объявили в международный розыск. В сентябре того же года Александрова задержали в Черногории.