«Для здоровья ребенка важно, чтобы это было не более двух часов в день, даже не три, а два. Но сейчас так организовано образовательное пространство, что ребенок пользуется и электронным дневником, и учебником. В таком случае невозможно смотреть только на домашнее задание, конечно, глаз скользнет на соцсети, и где-то ребенок задержится. Поэтому это сложно, за счет этого дети пересиживают. Это влияет на зрение, на осанку и на психику, человек становится более неустойчивым. Подросткам нельзя ничего запрещать, так как будет бунт. Поэтому я думаю, что можно просто стараться использовать в образовательном процессе не электронные гаджеты, обычные учебники. А в свободное время ребенка надо завлечь, найти вид спорта, который ему нравится, хобби», - пояснила она.

Психолог призвала не давать гаджет ребенку хотя бы до школьного возраста.

«Пока у ребенка не было в руках гаджета, не стоит спешить ему его давать. Очень часто родители дают телефон ребенку в два-три года, это очень вредно для ребенка. Я предлагают откладывать до школы. Когда ребенок не знает об этом, у него нет зависимости», - добавил собеседник НСН.

Смартфоны не являются главным фактором, подрывающим психику детей, заявила в интервью НСН детский психолог Ирина Таранова, объяснив родителям, когда можно давать гаджеты малышам.

