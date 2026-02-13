Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте
По итогам заседания 20 марта Центробанк России, вероятнее всего, продолжит снижать ключевую ставку. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его мнению, решение о снижении ключевой ставки до 15,5%, принятое 13 февраля, свидетельствует о том, что регулятор продолжает придерживаться выбранного им курса на смягчение денежно-кредитной политики.
Эксперт отметил, что не сомневается в том, что на грядущем заседании Центробанк будет рассматривать два варианта - снижение или сохранение текущей ставки.
«Наиболее серьёзно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: до 14%, до 14,5% и до 15%», - подчеркнул Балынин, добавив, что исключает повышение.
Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- К искусству неофитов: Золотарев о кризисе сценариев в российском кино
- Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%
- Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого по делу о распылении в метро
- Психолог назвала безопасное время с гаджетами для подростков
- Игра на ставках: Почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
- Тайная подработка: Почему компания не может уволить сотрудника «за измену»
- Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте
- Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности
- Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ
- «Никогда не женятся!»: Свинцов призвал запретить квартиры-студии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru