Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте

По итогам заседания 20 марта Центробанк России, вероятнее всего, продолжит снижать ключевую ставку. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его мнению, решение о снижении ключевой ставки до 15,5%, принятое 13 февраля, свидетельствует о том, что регулятор продолжает придерживаться выбранного им курса на смягчение денежно-кредитной политики.

Эксперт отметил, что не сомневается в том, что на грядущем заседании Центробанк будет рассматривать два варианта - снижение или сохранение текущей ставки.

«Наиболее серьёзно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: до 14%, до 14,5% и до 15%», - подчеркнул Балынин, добавив, что исключает повышение.

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
