Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%
Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции в России на 9 февраля 2026 года до 5,94% вместо прежних 6,37%. Об этом говорится в обзоре ведомства «О текущей ценовой ситуации».
В министерстве пояснили, что после публикации данных Росстата за январь показатели оказались ниже предварительных недельных оценок. По отчетным данным, инфляция в январе составила 1,62% в месячном выражении и 6% — в годовом. При этом ранее по недельной статистике ожидалось 2,04% за месяц и 6,43% в годовом выражении.
С учетом уточненной информации ведомство также снизило оценку годовой инфляции на 2 февраля — до 6,01% вместо ранее заявленных 6,45%.
Таким образом, после выхода официальной статистики министерство скорректировало свои расчеты в сторону снижения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ
- Россиянам назвали способы сэкономить до 20% семейного бюджета
- «Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ
- Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
- ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке
- Немало проходимцев: Автор сериала «Слово пацана» о кризисе сценариев
- Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%
- Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого по делу о распылении в метро
- Психолог назвала безопасное время с гаджетами для подростков
- Игра на ставках: Почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru