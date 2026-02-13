Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%

Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции в России на 9 февраля 2026 года до 5,94% вместо прежних 6,37%. Об этом говорится в обзоре ведомства «О текущей ценовой ситуации».

В министерстве пояснили, что после публикации данных Росстата за январь показатели оказались ниже предварительных недельных оценок. По отчетным данным, инфляция в январе составила 1,62% в месячном выражении и 6% — в годовом. При этом ранее по недельной статистике ожидалось 2,04% за месяц и 6,43% в годовом выражении.

С учетом уточненной информации ведомство также снизило оценку годовой инфляции на 2 февраля — до 6,01% вместо ранее заявленных 6,45%.

Таким образом, после выхода официальной статистики министерство скорректировало свои расчеты в сторону снижения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
