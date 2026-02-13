Работодатель не может уволить сотрудника за то, что в свободное время он работает еще где-то, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Каждый третий житель России скрывает от работодателя дополнительную работу — полноценную вторую работу или подработку. В общей сложности несколько работ совмещают 75% россиян, сообщает Forbes со ссылкой на «Мое дело». Исследование показало, что вторая занятость перестала быть для россиян временной мерой и все чаще используется для управления личными рисками в условиях неопределенной экономики. Голованова уверена, что скрывать этот факт необязательно.