Тайная подработка: Почему компания не может уволить сотрудника «за измену»
Наталья Голованова заявила НСН, что уволить человека могут только за претензии к самой работе, если есть какие-то нарушения.
Работодатель не может уволить сотрудника за то, что в свободное время он работает еще где-то, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый третий житель России скрывает от работодателя дополнительную работу — полноценную вторую работу или подработку. В общей сложности несколько работ совмещают 75% россиян, сообщает Forbes со ссылкой на «Мое дело». Исследование показало, что вторая занятость перестала быть для россиян временной мерой и все чаще используется для управления личными рисками в условиях неопределенной экономики. Голованова уверена, что скрывать этот факт необязательно.
«Работодатель не имеет права никак реагировать на это. Он может учитывать только результаты работы сотрудника. А препятствовать каким-либо образом он не может, если вторая работа не мешает основной работе человека. Если человек выполняет свои задачи, а в свободное время занимается чем-то еще, никаких вопросов быть не может. Поэтому уволить за такие «измены» тоже не получится. Уволить человека могут только за претензии к самой работе, если есть какие-то нарушения и так далее», - рассказала она.
Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
