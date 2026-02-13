Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности

Отмечается, что энергосистема функционирует стабильно и все критерии безопасности соблюдаются, однако связь между странами была временно прервана.

В компании указатели, что ведётся подготовка к ремонту поврежденного компонента.

«На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями», - добавили в PSE.

Ранее в Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

