Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности

Находящийся в Балтийском море подводный кабель между Польшей и Швецией был отключён из-за неисправности. Об этом со ссылкой на компанию «Польские энергетические сети» (PSE) сообщает RT.

СМИ: Соединяющие Европу с Азией и Африкой подводные кабели перерезали в Красном море

Отмечается, что энергосистема функционирует стабильно и все критерии безопасности соблюдаются, однако связь между странами была временно прервана.

В компании указатели, что ведётся подготовка к ремонту поврежденного компонента.

«На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями», - добавили в PSE.

Ранее в Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://www.flickr.com/photos/jerryjohn/63351338/
ТЕГИ:Балтийское МореШвецияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры