Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности
Находящийся в Балтийском море подводный кабель между Польшей и Швецией был отключён из-за неисправности. Об этом со ссылкой на компанию «Польские энергетические сети» (PSE) сообщает RT.
Отмечается, что энергосистема функционирует стабильно и все критерии безопасности соблюдаются, однако связь между странами была временно прервана.
В компании указатели, что ведётся подготовка к ремонту поврежденного компонента.
«На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями», - добавили в PSE.
Ранее в Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
