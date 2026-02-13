Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ

Линия электропередачи была повреждена в Рыльском районе Курской области в результате атаки ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области

По его словам, в результате Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы остались без света. Кроме того, зафиксированы нарушения теплоснабжения.

«Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/Hinshtein
