Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ
Линия электропередачи была повреждена в Рыльском районе Курской области в результате атаки ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы остались без света. Кроме того, зафиксированы нарушения теплоснабжения.
«Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения», - написал он.
Ранее Хинштейн заявил, что атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- К искусству неофитов: Золотарев о кризисе сценариев в российском кино
- Минэкономразвития снизило оценку годовой инфляции до 5,94%
- Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого по делу о распылении в метро
- Психолог назвала безопасное время с гаджетами для подростков
- Игра на ставках: Почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
- Тайная подработка: Почему компания не может уволить сотрудника «за измену»
- Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте
- Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности
- Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ
- «Никогда не женятся!»: Свинцов призвал запретить квартиры-студии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru