Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ

По его словам, в результате Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы остались без света. Кроме того, зафиксированы нарушения теплоснабжения.

«Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».