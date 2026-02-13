Необходимо ввести законодательную норму, чтобы запретить строительство квартир-студий и разрешить проектировать квартиры минимум с двумя спальнями, тогда люди захотят жениться и заводить детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Любовью надо заниматься чем чаще, тем лучше. Чем больше от этого родится детей, тем лучше. Жениться надо пораньше, хотя бы в 22-23 года. Первого ребенка лучше рожать в 25 лет, а не в 29, как сейчас. В идеале родить двойню в 24, потом двойню в 27 – и всё. К примеру, у меня четверо детей. Многодетная семья – единственно возможная семья. Ее надо показывать в рекламе. Это требование и к градостроительной политике. Надо вообще запретить студии, как класс, потому что если человек купил студию, он никогда не женится. А куда он жену приведет? Он никогда не захочет завести ребенка. Нужно сделать стандарт квартир – минимум две спальни и цена максимум пять миллионов. Я по первому образованию инженер-строитель, я знаю, что построить нормальный дом своими руками можно за три миллиона рублей. Мы сейчас пошли ввысь и строим многоэтажки, а наша задача – двигаться вширь», - рассказал он.

Ранее Свинцов призвал в пресс-центре НСН изменить на российский манер День святого Валентина. По его словам, в России можно придумать свой праздник, взяв хорошие основы от западного, но создав для него своих персонажей, которые были бы связаны с корнями России.

