Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку
С введением шестидневки сократиться время, отведенное человеку для общения с близкими, встает вопрос сохранения семьи, заявил в разговоре с НСН кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Для человеческого организма работать на один день в неделю больше не станет существенной проблемой с точки зрения физиологии, но с точки зрения разума, отдых необходим, заявил НСН врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
О том, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, ранее заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости. По его словам, на здоровье граждан это никак не скажется.
Кондрахин напомнил, что в СССР до 1967 года была шестидневная рабочая неделя.
«Наши отцы и деды раньше работали с одним выходным в неделю, пока шестидневку не отменил Леонид Ильич Брежнев в 1967 году. После этого все перешли на пятидневку. И, когда работали шесть дней, от этого никто не умер. Вопрос не в пятидневке, семидневке или шестидневке. Вопрос в том, сколько часов мы будем работать? А если мы будем работать шестидневку при той же нагрузке, как пятидневку, здесь могут возникнуть вопросы», - отметил специалист.
По его словам, если увеличится трудовая нагрузка на человека, должна увеличиться и длительность отпуска.
«Люди в свои выходные в основном ездят на дачу, копают огород, квартиру убирают или что-то ещё делают для себя, какая-то трудовая деятельность существует. Но есть одно маленькое обстоятельство, с введением шестидневки мы возвращаемся к 1913-му году в плане нагрузки. Тогда необходимо прояснить, а увеличивается ли в этом случае период отпуска, размера выплат за время болезни и так далее», - заметил Кондрахин.
Он подчеркнул, что с увеличением рабочего времени, у человека появятся проблемы дома.
«С точки зрения разума отдых необходим, но есть люди, которые работают на полторы, две ставки, в свободное время подрабатывают. Для человеческого организма работать на один день больше не станет существенной проблемой с точки зрения физиологии, а с точки зрения этики, у работника сократится время, отведенное для общения с близкими, встает вопрос сохранения семьи и всё остальное. Потребуется увеличить количество официальных праздников с целью компенсации, но это уже не вопрос медицины», - добавил врач-терапевт.
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
