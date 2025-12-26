Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку

Для человеческого организма работать на один день в неделю больше не станет существенной проблемой с точки зрения физиологии, но с точки зрения разума, отдых необходим, заявил НСН врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

О том, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, ранее заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости. По его словам, на здоровье граждан это никак не скажется.

Кондрахин напомнил, что в СССР до 1967 года была шестидневная рабочая неделя.