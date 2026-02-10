Поставки китайских автомобилей в Россию в 2025 году упали на 44%
Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократился на 44%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По его словам, снижение поставок автомобилей стало одной из ключевых причин общего падения импорта из Китая в Россию, который в 2025 году уменьшился чуть более чем на 10%.
Дипломат отметил, что такая динамика была ожидаемой, поскольку российский рынок оказался насыщен рядом категорий китайской продукции, спрос на которую ранее активно рос.
Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот между КНР и Россией по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом и составил $228,105 миллиардов. На этом фоне Моргулов подчеркнул, что особенно заметным стало сокращение поставок автомобилей, которые в предыдущие годы демонстрировали стремительный рост, передает «Радиоточка НСН».
