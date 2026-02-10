Поставки китайских автомобилей в Россию в 2025 году упали на 44%

Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократился на 44%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

По его словам, снижение поставок автомобилей стало одной из ключевых причин общего падения импорта из Китая в Россию, который в 2025 году уменьшился чуть более чем на 10%.