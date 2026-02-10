СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Тимати и главы театра в Мариуполе

Евросоюз планирует включить в санкционные списки российского рэпера Тимати и генерального директора Мариупольского театра Игоря Солонина. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Как отмечается в публикации, под ограничения, в частности, попадет певец Тимур Юнусов «в связи с его выступлениями в Крыму». Также санкции предполагается распространить на театрального продюсера Игоря Солонина, возглавляющего Мариупольский театр.

СМИ: ЕС предложил включить «Башнефть» в новый пакет санкций

Последний на данный момент, 19-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил 23 октября 2025 года.

Он предусматривал запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры в отношении еще 117 судов так называемого теневого флота, а также ограничения на передвижение российских дипломатов по территории объединения. В Москве неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
