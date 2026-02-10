Поргина связала ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым с любовью зрителей

Актриса Людмила Поргина объяснила высокий спрос на спектакль с участием Михаила Ефремова тем, что зрители соскучились по актеру после нескольких лет его отсутствия на сцене. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что интерес публики связан не только с возвращением артиста, но и с его профессиональным уровнем.

По словам Поргиной, решение допустить Ефремова к работе вскоре после его освобождения по УДО было оправданным. Она считает, что актер не утратил своих навыков и сможет достойно справиться с доверенной ему ролью. Актриса подчеркнула, что возвращение в театр было для него важной личной целью.

Поргина также выразила уверенность, что общество по-прежнему благожелательно относится к Ефремову. По ее мнению, именно это объясняет, почему билеты на спектакль были раскуплены в течение нескольких минут после начала продаж. Она добавила, что сама планирует посмотреть постановку.

Актриса отметила, что пережитый опыт повлиял на Ефремова и он осознал ответственность за свои поступки, в том числе перед семьей. По ее словам, сейчас для актера важно сосредоточиться на работе и не сталкиваться с давлением и оскорблениями, тогда он сможет успешно продолжить карьеру, передает «Радиоточка НСН».

