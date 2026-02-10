Поргина связала ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым с любовью зрителей

Актриса Людмила Поргина объяснила высокий спрос на спектакль с участием Михаила Ефремова тем, что зрители соскучились по актеру после нескольких лет его отсутствия на сцене. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что интерес публики связан не только с возвращением артиста, но и с его профессиональным уровнем.

По словам Поргиной, решение допустить Ефремова к работе вскоре после его освобождения по УДО было оправданным. Она считает, что актер не утратил своих навыков и сможет достойно справиться с доверенной ему ролью. Актриса подчеркнула, что возвращение в театр было для него важной личной целью.