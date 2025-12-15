Россиян предупредили о снижении январского аванса в 2026 году
Количество выходных и праздничных дней в январе 2026 года не повлияет на общий размер зарплаты за месяц, однако приведет к уменьшению аванса. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что выплаты за первую и вторую половину месяца рассчитываются исходя из фактически отработанных рабочих дней. В январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе их будет 15, тогда как в январе 2025 года — 17. При этом в первой половине месяца в 2026 году приходится четыре рабочих дня, во второй — 11, тогда как годом ранее — пять и 12 дней соответственно.
По расчетам экономиста, при окладе 90 тысяч рублей аванс за первую половину января 2026 года составит около 24 тысяч рублей до вычета налога, или 20 880 рублей на руки. За вторую половину месяца работнику начислят около 66 тысяч рублей, из которых после удержания НДФЛ будет выплачено 57 420 рублей.
Балынин добавил, что премии и другие надбавки чаще всего выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. В таком случае итоговая сумма второй выплаты может быть выше, однако это связано с системой оплаты труда у конкретного работодателя, а не с количеством рабочих дней, передает «Радиоточка НСН».
