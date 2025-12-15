Россиян предупредили о снижении январского аванса в 2026 году

Количество выходных и праздничных дней в январе 2026 года не повлияет на общий размер зарплаты за месяц, однако приведет к уменьшению аванса. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что выплаты за первую и вторую половину месяца рассчитываются исходя из фактически отработанных рабочих дней. В январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе их будет 15, тогда как в январе 2025 года — 17. При этом в первой половине месяца в 2026 году приходится четыре рабочих дня, во второй — 11, тогда как годом ранее — пять и 12 дней соответственно.