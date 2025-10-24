Депутат Бессараб рассказала, как шестидневная рабочая неделя изменит зарплату

Шестидневная рабочая неделя в России в конце октября не повлияет на размер зарплаты граждан. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В этом году россиян ожидает шестидневка с 27 октября по 1 ноября перед праздничными выходными, приуроченными к Дню народного единства, пишет Ura.ru.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре», - заявила Бессараб с беседе с ТАСС.

В то же время депутат указала, что изменения не повлияют на сокращение заработной платы в ноябре. При окладной форме зарплаты рабочие часы стоят по-разному в зависимости от продолжительности месяца, и деньги будут распределяться равномерно. Для россиян, работающих на сдельной и сдельно-повременной оплате, зарплата зависит от объема выпускаемой продукции: чем больше будет выпущено в дополнительный рабочий день, тем больше получит сотрудник.

