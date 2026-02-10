Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний
Министерство строительства и ЖКХ поддерживает возможность повышения цен на услуги управляющих компаний, увязывая это с сохранением качества обслуживания. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает РИА Новости.
По его словам, рост стоимости услуг может быть оправдан именно необходимостью поддерживать надлежащее качество работ. Файзуллин подчеркнул, что министерство в целом поддерживает соответствующее предложение.
Депутат Госдумы Владимир Кошелев, в свою очередь, отметил, что сейчас управляющие компании фактически лишены возможности пересматривать цены на свои услуги. Он пояснил, что с учетом новых налоговых правил, вступивших в силу с начала года, компании оказываются перед выбором — либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем выполняемых работ.
Кошелев также сообщил, что в Госдуме уже подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс, который должен учесть изменившиеся условия работы управляющих компаний, передает «Радиоточка НСН».
