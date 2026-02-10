Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Министерство строительства и ЖКХ поддерживает возможность повышения цен на услуги управляющих компаний, увязывая это с сохранением качества обслуживания. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает РИА Новости.

По его словам, рост стоимости услуг может быть оправдан именно необходимостью поддерживать надлежащее качество работ. Файзуллин подчеркнул, что министерство в целом поддерживает соответствующее предложение.