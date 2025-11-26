Всё заменят: Ухудшение качества интернета из-за старого оптоволокна опровергли
У операторов связи высококонкурентный рынок - это обязывает их следить за качеством оборудования, так что устаревшее оптоволокно будут постепенно обновлять, заявил НСН Константин Анкилов.
Оптоволоконная инфраструктура в России действительно устаревает, однако это не значит, что все выйдет из строя в ближайшем будущем – это постепенный процесс, и операторы тщательно мониторят состояние своего оборудования. Об этом НСН рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Скорость интернета в России может резко упасть в связи с тем, что у половины оптоволоконных кабелей срок службы истекает уже в 2025 году, пишут «Ведомости». По данным СМИ, стране предстоит заменить более 400 000 км оптики начала 2000-х, затронув связь, железные дороги, энергетику и нефтегаз. Дата старта обновления пока неизвестна. Анкилов подтвердил, что оптоволоконные кабели имеют свой срок службы.
«Самая активная стройка оптоволоконной инфраструктуры действительно происходила в нулевые. Оптоволокно имеет срок использования, и у него есть банальное свойство помутнения. Качество передачи сигнала со временем начинает падать. Все оборудование мобильной сети, оборудование магистральной передачи данных и, в частности, само оптоволокно со временем приходит в негодность. Это серьезные дополнительные расходы для операторов. Но это не значит, что к Новому году или к середине следующего года у нас резко все станет плохо. Учитывая мониторинговое оборудование операторов, они будут это контролировать и постепенно все устранять», - рассказал он.
Анкилов подчеркнул, что операторы всегда прогнозируют поломки и риски, чаще всего к ним готовы и устраняют проблемы незаметно. Так, высокая конкуренция в отрасли обязывает всегда тщательно следить за оборудованием.
«Из года в год темпы поломок прогнозируют, соответственно, операторы запасаются этим оборудованием. И мы, как правило, не видим этих проблем. Какие-то аварии, о которых пишут в новостях, это ситуации, когда действительно сеть масштаба города временно вышла из строя. Это не значит, что нужно всю-всю инфраструктуру заменить в течение года. Это строилось постепенно и требует постепенной замены. Но практика показывает, что операторы - не те компании, которые ждут, когда возникнут проблемы. У нас высококонкурентный рынок - многие абоненты начнут переходить к тому, кто решает свои проблемы», - отметил собеседник НСН.
Также Анкилов рассказал, что сейчас перед страной стоит важная задача заместить некоторое оптоволоконное оборудование, чтобы не зависеть от импорта.
«У нас в стране производится оптоволоконный кабель. Сейчас есть задача самостоятельно обеспечивать себя самим оптоволокном со стеклянными нитями, которые находятся в этом кабеле. До недавнего времени заготовки для протягивания этого волокна импортировались. Я думаю, что мы в принципе можем это импортозаместить. Работа над этим ведется», - подытожил он.
Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснил НСН, почему операторы связи «МегаФон», МТС и Т2 в коллективном письме обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн» - прим. НСН) в недобросовестной конкуренции из-за маркетинговых инициатив.
