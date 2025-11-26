Оптоволоконная инфраструктура в России действительно устаревает, однако это не значит, что все выйдет из строя в ближайшем будущем – это постепенный процесс, и операторы тщательно мониторят состояние своего оборудования. Об этом НСН рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Скорость интернета в России может резко упасть в связи с тем, что у половины оптоволоконных кабелей срок службы истекает уже в 2025 году, пишут «Ведомости». По данным СМИ, стране предстоит заменить более 400 000 км оптики начала 2000-х, затронув связь, железные дороги, энергетику и нефтегаз. Дата старта обновления пока неизвестна. Анкилов подтвердил, что оптоволоконные кабели имеют свой срок службы.

«Самая активная стройка оптоволоконной инфраструктуры действительно происходила в нулевые. Оптоволокно имеет срок использования, и у него есть банальное свойство помутнения. Качество передачи сигнала со временем начинает падать. Все оборудование мобильной сети, оборудование магистральной передачи данных и, в частности, само оптоволокно со временем приходит в негодность. Это серьезные дополнительные расходы для операторов. Но это не значит, что к Новому году или к середине следующего года у нас резко все станет плохо. Учитывая мониторинговое оборудование операторов, они будут это контролировать и постепенно все устранять», - рассказал он.