Всё заменят: Ухудшение качества интернета из-за старого оптоволокна опровергли

У операторов связи высококонкурентный рынок - это обязывает их следить за качеством оборудования, так что устаревшее оптоволокно будут постепенно обновлять, заявил НСН Константин Анкилов.

Оптоволоконная инфраструктура в России действительно устаревает, однако это не значит, что все выйдет из строя в ближайшем будущем – это постепенный процесс, и операторы тщательно мониторят состояние своего оборудования. Об этом НСН рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Скорость интернета в России может резко упасть в связи с тем, что у половины оптоволоконных кабелей срок службы истекает уже в 2025 году, пишут «Ведомости». По данным СМИ, стране предстоит заменить более 400 000 км оптики начала 2000-х, затронув связь, железные дороги, энергетику и нефтегаз. Дата старта обновления пока неизвестна. Анкилов подтвердил, что оптоволоконные кабели имеют свой срок службы.

«Самая активная стройка оптоволоконной инфраструктуры действительно происходила в нулевые. Оптоволокно имеет срок использования, и у него есть банальное свойство помутнения. Качество передачи сигнала со временем начинает падать. Все оборудование мобильной сети, оборудование магистральной передачи данных и, в частности, само оптоволокно со временем приходит в негодность. Это серьезные дополнительные расходы для операторов. Но это не значит, что к Новому году или к середине следующего года у нас резко все станет плохо. Учитывая мониторинговое оборудование операторов, они будут это контролировать и постепенно все устранять», - рассказал он.
Операторы получили оборудование для отключения Рунета от мировой сети

Анкилов подчеркнул, что операторы всегда прогнозируют поломки и риски, чаще всего к ним готовы и устраняют проблемы незаметно. Так, высокая конкуренция в отрасли обязывает всегда тщательно следить за оборудованием.

«Из года в год темпы поломок прогнозируют, соответственно, операторы запасаются этим оборудованием. И мы, как правило, не видим этих проблем. Какие-то аварии, о которых пишут в новостях, это ситуации, когда действительно сеть масштаба города временно вышла из строя. Это не значит, что нужно всю-всю инфраструктуру заменить в течение года. Это строилось постепенно и требует постепенной замены. Но практика показывает, что операторы - не те компании, которые ждут, когда возникнут проблемы. У нас высококонкурентный рынок - многие абоненты начнут переходить к тому, кто решает свои проблемы», - отметил собеседник НСН.
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета

Также Анкилов рассказал, что сейчас перед страной стоит важная задача заместить некоторое оптоволоконное оборудование, чтобы не зависеть от импорта.

«У нас в стране производится оптоволоконный кабель. Сейчас есть задача самостоятельно обеспечивать себя самим оптоволокном со стеклянными нитями, которые находятся в этом кабеле. До недавнего времени заготовки для протягивания этого волокна импортировались. Я думаю, что мы в принципе можем это импортозаместить. Работа над этим ведется», - подытожил он.

Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснил НСН, почему операторы связи «МегаФон», МТС и Т2 в коллективном письме обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн» - прим. НСН) в недобросовестной конкуренции из-за маркетинговых инициатив.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Мобильная СвязьСотовые Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры