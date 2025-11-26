Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ
Россия не «сливает» в прессу подробности содержания закрытых разговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Ранее в СМИ появились публикации с якобы «расшифровками» бесед Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Как отметил помощник российского лидера, он не знает, откуда эти записи.
«Кто-то сливает, кто-то прослушивает - но не мы», - заявил Ушаков.
Он предположил, что подобные публикации призваны помешать налаживанию отношений РФ и США которые выстраиваются «тяжело», путем в том числе телефонных контактов.
Также Ушаков рассказал, что его регулярные переговоры с Уиткоффом носят закрытый характер и не подлежат комментированию, пишет Ura.ru.
