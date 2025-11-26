ООН официально запустила процесс выборов нового генсека
Совет безопасности ООН и Генеральная ассамблея организации сформировали совместное письмо и инициировали процедуру выборов нового генерального секретаря структуры. Документ распространило постпредство Сьерра-Леоне, председательствующей в Совбезе ООН в ноябре.
Письмо необходимо для начала представления кандидатов, запуска отбора и назначения генсека. В документе «с сожалением» отмечается, что за историю ООН ее главой не назначали женщину, и государствам-членам рекомендовали рассмотреть выдвижение женщин-кандидатов.
Процесс непосредственного выбора генерального секретаря намечен на конец июля 2026 года. О желании побороться за пост главы ООН ранее заявляли гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.
Сейчас должность генсека ООН занимает Антониу Гутерреш, его полномочия истекают 31 декабря следующего года.
Между тем президент России Владимир Путин указал на разобщенность членов ООН и заявил о важности реформирования организации, сообщает РЕН ТВ.
