Операторы связи «МегаФон», МТС и Т2 в коллективном письме обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн» - прим. НСН) в недобросовестной конкуренции из-за маркетинговых инициатив. По данным издания «Коммерсант», поводом стал запуск акции с бессрочной 50%-ной скидкой для новых абонентов, переходящих в «Вымпелком» со своим номером. Сотовые операторы требуют прекратить акцию, угрожая обращением в суд и ФАС. Букштейн объяснил, что действия «Вымпелком» противоречат негласным межкорпоративным договоренностям.

«Это просто некрасиво. О нарушении закона речи нет, но есть негласное корпоративное правило не давать преференции, чтобы переманивать абонентов. Система перехода со своим номером к другому оператору действует. Честно говоря, уже был эпизод, когда обращались с заявлениями в ФАС об элементах недобросовестной конкуренции. Видимо, сегодня борьба за абонента вновь обостряется. В семействе операторов произошел небольшой конфликт. Сами они, видимо, его не уладят, поскольку «Билайн» на замечания коллег отказался что-либо менять. Вероятно, ситуацию вновь придется разруливать ФАС. Сделать это можно быстро. Отрасль связи регулируется государством. Здесь нет закона джунглей, есть порядок, который соблюдается. Именно государство дает лицензии, разрешения, частоты, и оно утрясать такие проблемы. Думаю, до Нового года вопрос решат», - сказал он.