«Придется разруливать ФАС»: Как операторы связи не поделили абонентов
ФАС поможет урегулировать противоречие, возникшее между сотовыми операторами, уже к Новому году, заявил НСН Леонтий Букштейн.
Новая акция «Билайн» не противоречит закону, однако нарушает негласные договоренности между сотовыми операторами, потому вмешательство ФАС в ситуацию необходимо, отметил в разговоре с НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Операторы связи «МегаФон», МТС и Т2 в коллективном письме обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн» - прим. НСН) в недобросовестной конкуренции из-за маркетинговых инициатив. По данным издания «Коммерсант», поводом стал запуск акции с бессрочной 50%-ной скидкой для новых абонентов, переходящих в «Вымпелком» со своим номером. Сотовые операторы требуют прекратить акцию, угрожая обращением в суд и ФАС. Букштейн объяснил, что действия «Вымпелком» противоречат негласным межкорпоративным договоренностям.
«Это просто некрасиво. О нарушении закона речи нет, но есть негласное корпоративное правило не давать преференции, чтобы переманивать абонентов. Система перехода со своим номером к другому оператору действует. Честно говоря, уже был эпизод, когда обращались с заявлениями в ФАС об элементах недобросовестной конкуренции. Видимо, сегодня борьба за абонента вновь обостряется. В семействе операторов произошел небольшой конфликт. Сами они, видимо, его не уладят, поскольку «Билайн» на замечания коллег отказался что-либо менять. Вероятно, ситуацию вновь придется разруливать ФАС. Сделать это можно быстро. Отрасль связи регулируется государством. Здесь нет закона джунглей, есть порядок, который соблюдается. Именно государство дает лицензии, разрешения, частоты, и оно утрясать такие проблемы. Думаю, до Нового года вопрос решат», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, стремление переманить клиентов у других операторов выходит за рамки приличия.
«Сообщения «Билайн» не о том, что абоненту будет комфортно, а о том, что будет выгоднее, чем у другого оператора. Грубыми словами, речь идет о переманивании абонентов. К сожалению, конфликт уже стал достоянием общественности. На самом деле это корпоративные противоречия. Но важно оставаться в рамках приличий. Но все должно утихнуть, потому что все операторы – одна профессиональная большая компания. Нужно тушить огонь водой, чтобы региональные операторы не брали пример с больших и не начинали эти войны», - заявил Букштейн.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков сообщил «Радиоточке НСН», что с 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведет к заметному повышению тарифов, если государство не будет субсидировать отрасль.
