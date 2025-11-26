Ушаков: Уиткофф на следующей неделе приедет в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может прибыть в Москву на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность... что он приедет в Москву на следующей неделе», - указал Ушаков.

По словам помощника российского лидера, в РФ также прибудут ряд представителей администрации США, имеющих отношение к «украинским делам».

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет Ura.ru.

