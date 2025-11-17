«За последние три года Роскомнадзор разместил собственное оборудование у операторов, которое позволяет управлять и в случае необходимости отключать российский сегмент от международного сегмента. Это возможно для обеспечения бесперебойной работы Рунета. Поэтому теоретически это возможно, но очень хотелось бы, чтобы это не пригодилось», - пояснил он.

По его словам, в таком случае будут недоступны любые зарубежные ресурсы для мобильных операторов и для проводного интернета.

«Если Роскомнадзор решит ограничить Рунет собственными размерами, глобального интернета не будет как у мобильных операторов, так и у операторов проводного доступа. Максимальное неудобство заключается в том, что мы можем быть ограничены только российскими ресурсами. Иностранных приложений и ресурсов не будет в таком случае. В какой-то степени это обеспечит защиту от DDoS-атак, но надо понимать, что они могут быть и из России», - предупредил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. По его словам, во время выборов в РФ действительно происходит большое количество DDoS-атак, но «их научились купировать», передает «Радиоточка НСН».

