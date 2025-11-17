Операторы получили оборудование для отключения Рунета от мировой сети
При отключении будут недоступны любые зарубежные ресурсы для мобильных операторов и для проводного интернета, заявил НСН Денис Кусков.
Роскомнадзор разместил собственное оборудование у операторов, которое позволяет отключать Рунет от мировой сети, заявил НСН гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия при угрозах отключать страну от глобальной Сети и управлять ключевой инфраструктурой совместно с Минцифры и ФСБ. СМИ пишут, что полный разрыв с глобальной сетью не планируется, так как это может привести к нарушению работы российского интернета и его устойчивости. Кусков отметил, что технических сложностей здесь нет.
«За последние три года Роскомнадзор разместил собственное оборудование у операторов, которое позволяет управлять и в случае необходимости отключать российский сегмент от международного сегмента. Это возможно для обеспечения бесперебойной работы Рунета. Поэтому теоретически это возможно, но очень хотелось бы, чтобы это не пригодилось», - пояснил он.
По его словам, в таком случае будут недоступны любые зарубежные ресурсы для мобильных операторов и для проводного интернета.
«Если Роскомнадзор решит ограничить Рунет собственными размерами, глобального интернета не будет как у мобильных операторов, так и у операторов проводного доступа. Максимальное неудобство заключается в том, что мы можем быть ограничены только российскими ресурсами. Иностранных приложений и ресурсов не будет в таком случае. В какой-то степени это обеспечит защиту от DDoS-атак, но надо понимать, что они могут быть и из России», - предупредил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. По его словам, во время выборов в РФ действительно происходит большое количество DDoS-атак, но «их научились купировать», передает «Радиоточка НСН».
