Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета

Крупнейшие операторы связи России в ряде регионов ввели временные ограничения на работу мобильного интернета, сообщает РИА Новости.

В ряде регионов России пропал проводной интернет

Данная мера была принята по требованию правоохранительных органов. При этом, пользователям сохраняется доступ к основным цифровым сервисам. В их числе социальные сети VK и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, различные сервисы «Яндекса», платформа Max, Rutube, платежная система «Мир», а также личные кабинеты самих операторов связи.

Ранее в Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
