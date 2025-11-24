Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Крупнейшие операторы связи России в ряде регионов ввели временные ограничения на работу мобильного интернета, сообщает РИА Новости.
Данная мера была принята по требованию правоохранительных органов. При этом, пользователям сохраняется доступ к основным цифровым сервисам. В их числе социальные сети VK и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, различные сервисы «Яндекса», платформа Max, Rutube, платежная система «Мир», а также личные кабинеты самих операторов связи.
Ранее в Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу
- Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
- СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий
- Орешкин: Недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество
- СМИ: ЕС предложил альтернативный «мирный план» по Украине
- СМИ: 17 студентов отравились в «Центральном университете» в Москве
- Минобороны: ПВО днем сбило 40 украинских БПЛА над Россией
- Рубио: Женевские переговоры по Украине - самые продуктивные за все время
- Московское «Динамо» выиграло первый матч после ухода Карпина
- Глава Минфина США назвал санкции ЕС против России провальными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru