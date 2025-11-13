«У нас нет эпохи массовых сокращений. Есть компании, которые по разным причинам сокращают персонал. Большинство компаний не сокращают. Даже те компании, которые сокращают, они в другом месте нанимают. Где-то там какая-то компания может быть даже уволила тысячу человек, и еще какая-то компания уводила столько же - как новость регионального масштаба это может пройти, но федерально это никак не влияет на рынок труда и на статистику», - отметил Захаров.

Также собеседник НСН напомнил, кому выгодно менять работу в конце года, а кому не стоит «дергаться».

«Тому, кому ожидается прибавление зарплаты, кому работа нравится, спешить не надо. Если кому-то два года не повышали зарплату и ему хочется побольше, то надо сходить посмотреть другие вакансии. Может быть, за то же самое предлагают побольше денег», - подытожил он.

Ранее Захаров заявил НСН, что возраст для рынка труда не имеет значения — важные деловые качества и готовность работать, при этом у разного возраста сотрудников есть свои достоинства и недостатки, поэтому говорить о том, что работодатели предпочитают сотрудничать с пенсионерами, неверно.



