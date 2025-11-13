Россиянам назвали способы, как увеличить свой уровень дохода
Даже если зарплата человека вырастет в 5 раз за 20 лет работы на одной позиции, богаче он не станет, так как инфляция все съест, рассказал НСН Алексей Захаров.
Увеличить уровень дохода можно только повышая квалификацию или переходя на более высокие позиции, но не оставаясь годами на одной должности. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) — только на 2,7%, пишут «Известия» со ссылкой на результаты октябрьского макроэкономического опроса ЦБ. При этом отмечается, что рынке труда уже есть первые признаки охлаждения: компании стали осторожнее нанимать людей, а некоторые организации даже стали сокращать персонал. Захаров рассказал, кого ждет реальный прирост дохода.
«На прирост доходов могут рассчитывать те, кто повышает свою квалификацию вне зависимости от профессии. Потому что при нормальных условиях у обычного человека доходы не растут никогда. Если человек пришел на работу просто продавцом куда-то в сетевой супермаркет, как бы номинально у него не росла зарплата, пусть даже она вырастет в 5 раз за 20 лет, он сможет купить ровно столько же батонов колбасы, сколько мог купить 20 лет назад. Поэтому если человек долго остается на какой-то позиции, то уровень дохода не повысится. Инфляция все съест. Повысить свой доход можно только повышая свою квалификацию либо должность», - рассказал он.
Что касается сокращений, Захаров подчеркнул, что ни о какой массовости речь не идет. По его словам, имеют место какие-то локальные увольнения, пусть они и крупные, которые не влияют на статистику.
«У нас нет эпохи массовых сокращений. Есть компании, которые по разным причинам сокращают персонал. Большинство компаний не сокращают. Даже те компании, которые сокращают, они в другом месте нанимают. Где-то там какая-то компания может быть даже уволила тысячу человек, и еще какая-то компания уводила столько же - как новость регионального масштаба это может пройти, но федерально это никак не влияет на рынок труда и на статистику», - отметил Захаров.
Также собеседник НСН напомнил, кому выгодно менять работу в конце года, а кому не стоит «дергаться».
«Тому, кому ожидается прибавление зарплаты, кому работа нравится, спешить не надо. Если кому-то два года не повышали зарплату и ему хочется побольше, то надо сходить посмотреть другие вакансии. Может быть, за то же самое предлагают побольше денег», - подытожил он.
Ранее Захаров заявил НСН, что возраст для рынка труда не имеет значения — важные деловые качества и готовность работать, при этом у разного возраста сотрудников есть свои достоинства и недостатки, поэтому говорить о том, что работодатели предпочитают сотрудничать с пенсионерами, неверно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Перу захотели провести у себя повторный матч с российскими футболистами
- Россиянам назвали способы, как увеличить свой уровень дохода
- Норвегия отказалась быть гарантом кредита Евросоюза Украине
- Ушаков: Саммит России и США в Будапеште еще возможен
- Традиции и ненависть: В Грузии судят очередного экс-премьера
- Везут не больше $500: Почему россияне в Турции почти не тратят деньги
- Литва на десять лет запретила въезд Моргенштерну
- СМИ: Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена
- Стубб допустил возможность возобновления диалога между Россией и Европой
- Город в Челябинской области остался без воды из-за аварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru