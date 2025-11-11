Сотрудникам можно предложить ряд преимуществ вместо высокой зарплаты, но для большинства на первом месте деньги, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.



Российские компании ищут новый тип работников — «идеальных хипстеров» — людей без семьи, которым нужно зарабатывать не на квартиру. Им интересно работать в проектах ради идеи, а не высокой зарплаты. Однако таких соискателей сейчас все меньше на рынке труда. Об этом сообщает РБК. Голованова не согласилась с этой информацией.