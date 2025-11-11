Работа за идею: Что предлагают россиянам вместо высокой зарплаты
Работодателям интересны люди, которые будут работать за идею, но сейчас таких почти нет, заявила НСН Наталья Голованова.
Сотрудникам можно предложить ряд преимуществ вместо высокой зарплаты, но для большинства на первом месте деньги, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
Российские компании ищут новый тип работников — «идеальных хипстеров» — людей без семьи, которым нужно зарабатывать не на квартиру. Им интересно работать в проектах ради идеи, а не высокой зарплаты. Однако таких соискателей сейчас все меньше на рынке труда. Об этом сообщает РБК. Голованова не согласилась с этой информацией.
«Опросы SuperJob опровергают утверждение “Оплата интересными проектами — это не шутка, а частый подход к найму персонала”. Согласно неофициальным пожеланиям руководства, не состоящие с браке и не имеющие детей мужчины обладают приоритетом при найме в 3% компаний, незамужние бездетные женщины — в 5% (чаще всего это вахта или работа, связанная с частыми командировками). Размер оплаты труда крайне важен для подавляющего большинства соискателей и работодатели учитывают это. 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: каждый третий лишь иногда откликается на них, 4 из 10 — никогда. Интересные задачи критически важны только для 1 из 100 экономически активных россиян. Работодатели могут развивать комфортную атмосферу в коллективе, публично признавать заслуги сотрудников и вводить программы благодарностей, а также предлагать увеличенный отпуск и сокращенный рабочий день. Это позволит им привлекать соискателей не только деньгами», — указала она.
Голованова добавила, что молодежь имеет более высокие потребности, чем старшее поколение.
«Зумерам нужно больше денег на базовые нужды. Например, для этих возрастных категорий порог бедности начинается с 44-46 тысяч рублей в месяц, а для более старшего поколения — с 39 тысяч. Чем моложе соискатель, тем чаще деньги ассоциируются у него со свободой. Для молодежи на первом месте стоит зарплата и карьерный рост. Готовность к невысокой оплате труда у молодежи можно предположить только на начальном этапе карьеры, когда идет наработка опыта и связей», — подчеркнула она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН назвал тех, кого готовы отпустить на «удалёнку» в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нонна Гришаева назвала «абсолютным счастьем» работу с Владимиром Симоновым
- «Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи
- «Не понимаю, как сделала это»: Муж Гурченко назвал две ее любимые роли
- Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета
- Работа за идею: Что предлагают россиянам вместо высокой зарплаты
- «Блокировку» Telegram в жилых домах ПИК объяснили технической ошибкой
- Актриса Гришаева заявила, что звездные актеры не гарантируют успех спектакля
- Названы национальные парки, которые россияне выбрали для осенних путешествий
- Муж Гурченко рассказал, что она плакала из-за журналистов
- Госдума одобрила снижение возраста уголовной ответственности за диверсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru