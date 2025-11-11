В Госдуме раскритиковали идею индексации зарплат не реже одного раза в год
Депутаты и эксперты в России обсуждают возможное ужесточение требований к индексации заработных плат в коммерческом секторе, сообщают «Известия».
Инициатива, с которой выступил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предполагает законодательное закрепление ежегодного повышения окладов как минимум на уровень инфляции прошлого года. Однако эта идея встречает сдержанную реакцию. Член профильного комитета Светлана Бессараб отмечает, что действующие нормы Трудового кодекса уже регулируют вопросы индексации, хотя и не устанавливают конкретного процента повышения.
«На мой взгляд, та система оплаты труда, которая сегодня существует, достаточно сбалансирована с учетом того, что экономика у нас является рыночной, а не плановой», — пояснила парламентарий, выразив опасения относительно возможного раскручивания инфляции из-за слишком жестких требований.
Эксперты указывают на потенциальные риски для работников. Александр Южалин из SuperJob предупредил, что введение обязательной ежегодной индексации может привести к сокращению премиальных выплат и других стимулирующих надбавок, поскольку работодатели будут стремиться компенсировать возросшие расходы на фонд оплаты труда.
Нилов подчеркнул, что новый законопроект установит четкие сроки — не реже одного раза в год, и минимальный уровень повышения заработной платы. Инициатива должна обеспечить справедливое увеличение доходов россиян в условиях регулярного роста их расходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
