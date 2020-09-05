Россиянам назвали обязательное условие для въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Такой анализ необходимо получить не ранее, чем за три дня до поездки. Соответствующая справка для путешественников в Каир должна быть переведена на английский или арабский языки в электронном или бумажном виде. Для поездки в Дубай документ необходимо оформить на английском языке и только на бумажном носителе, отмечает Lenta.ru.

Также туристов обязывают пройти еще один ПЦР-тест в ОАЭ, в других странах – только при проявлении симптомов простуды.

Сообщается также, что российским туристам не придется отправляться на карантин после прилета в эти страны.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.

«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.

