Туроператоры рассказали, как россияне ездят в ЕС по фальшивым справкам
Россияне приобретают липовые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 000 рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в поддельных справках говорится, что граждане отправляются за границу на лечение.
В АТОР напомнили, что из-за пандемии в настоящее время попасть в Европу можно, если у человека есть вид на жительство или гражданство в одной из стран, право на учебу, лечение, работу или в случае необходимости ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе.
Фальшивые справки, дающие право въезда в Европу, предлагает ряд компаний. Стоимость услуги составляет от 2 тысяч рублей до 60 тысяч рублей, передает Ura.ru.
По словам Ломидзе, как правило, россияне отправляются с подобными справками в Европу на вывозных рейсах «Аэрофлота», а также со стыковкой в Стамбуле или Великобритании.
Кроме того, российские туристы нередко ездят в ЕС через Белоруссию.
В АТОР подчеркнули, что поездки с купленными справками являются нелегальными, за что турист может быть привлечен к ответственности.
Ранее в понедельник стало известно, что Польша готова открыть границы россиянам.
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