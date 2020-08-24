Туроператоры рассказали, как россияне ездят в ЕС по фальшивым справкам

Россияне приобретают липовые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 000 рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в поддельных справках говорится, что граждане отправляются за границу на лечение.

В АТОР напомнили, что из-за пандемии в настоящее время попасть в Европу можно, если у человека есть вид на жительство или гражданство в одной из стран, право на учебу, лечение, работу или в случае необходимости ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе.