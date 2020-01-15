Демограф: Идею о выплате за первенца президенту навязал Минтруд — напрасно

Такие меры не помогут демографии, уверен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с НСН он посоветовал вводить маткапитал за четвертого, а не первого ребенка в семье.

«Эти меры грандиозные – очень важные и правильные. Но они не отражают проблемы демографии. Потому что, если мы хотим реально увеличивать рождаемость, то стимулировать надо четвертого ребенка и многодетные семьи. Никакого другого пути нет. А у нас же вместо этого Минтруд навязал эту линию на первого ребенка, и это, конечно, ошибочное направление. Хотя все эти деньги, особенно малоимущим, конечно, не помешают», - заключил собеседник НСН.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента». Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов предложил поднять сумму материнского капитала до миллиона рублей, причем не только на второго ребенка, но и на последующих детей.

