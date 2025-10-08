«Сейчас машина в России – это уже роскошь. Как и в советское время, ничего не поменялось. В Китае машину можно купить за 800-900 тысяч в пересчете на рубли. В любой другой стране тоже доступные цены. Но в России сейчас в связи с санкциями машины стоят уже запредельно. Мало кто мог подумать, что китайский автомобиль будет стоить так же, как и BMW. По статистике, более 10 млн б/у машин на сделках было продано за этот еще не полный год. В прошлом году было 6,5 тысяч. Я думаю, что в этом году эта цифра приблизится к 15 млн. Новые машины никто не покупает», -подытожил он.

В свою очередь председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что спрос на сервисы аренды авто вырос еще в связи с тем, что содержание собственной машины сегодня обходится в копеечку.

«Во-первых, это из-за растущих цен на автомобили. Все дороже содержать собственный автомобиль. А каршеринг все-таки решает проблемы и одновременно освобождает от головной боли. А во-вторых, конкуренцию с такси каршеринг, конечно, пока выдерживает. Очень удобно для разовых поездок и при этом никаких дополнительных обременений», - подытожил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН, что после введения перечня автомобилей отечественного производства, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси.

