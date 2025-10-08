«Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
Личные автомобили в России становится дорого как покупать, так и содержать, признали автоэксперты в эфире НСН.
Личный автомобиль в России сегодня стал роскошью, поэтому люди так активно используют каршеринг, к тому же в регионах они берегут свои автомобили от разбитых дорог. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Экспансия операторов каршеринга в новые города способствовала росту рынка, пишет «Коммерсант». Так, в январе—августе 2025 года сервисы каршеринга заработали на 16% больше год к году — почти 47 млрд руб. Эксперты связывают это не столько с ростом цен, сколько с ростом спроса.
Крохмаль считает, что в регионах россияне используют каршеринг, чтобы сберечь личные автомобили от убитых дорог. При этом многим покупка своего автомобиля стала не по карману - и это еще одна причина выбора в пользу краткосрочной аренды.
«Сейчас машина в России – это уже роскошь. Как и в советское время, ничего не поменялось. В Китае машину можно купить за 800-900 тысяч в пересчете на рубли. В любой другой стране тоже доступные цены. Но в России сейчас в связи с санкциями машины стоят уже запредельно. Мало кто мог подумать, что китайский автомобиль будет стоить так же, как и BMW. По статистике, более 10 млн б/у машин на сделках было продано за этот еще не полный год. В прошлом году было 6,5 тысяч. Я думаю, что в этом году эта цифра приблизится к 15 млн. Новые машины никто не покупает», -подытожил он.
В свою очередь председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что спрос на сервисы аренды авто вырос еще в связи с тем, что содержание собственной машины сегодня обходится в копеечку.
«Во-первых, это из-за растущих цен на автомобили. Все дороже содержать собственный автомобиль. А каршеринг все-таки решает проблемы и одновременно освобождает от головной боли. А во-вторых, конкуренцию с такси каршеринг, конечно, пока выдерживает. Очень удобно для разовых поездок и при этом никаких дополнительных обременений», - подытожил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН, что после введения перечня автомобилей отечественного производства, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси.
