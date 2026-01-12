Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
Хаби Алонсо ушел с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщила пресс-служба футбольного клуба. В заявлении уточняется, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Отставка произошла на фоне недавнего поражения команды от «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании, который состоялся накануне.
Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Суперкубка Испании, где уступила «Барселоне», а также продолжила выступление в чемпионате Испании и еврокубках.
До работы в «Реале» Алонсо тренировал немецкий «Байер», с которым выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве футболиста он выступал за «Реал» в 2009-2014 годах, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
- 700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
- СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
- В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
- Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
- Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
- Археологи Эрмитажа призвали власти Польши не выдавать Бутягина Украине
- В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году
- Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru