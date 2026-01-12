Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»

Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Суперкубка Испании, где уступила «Барселоне», а также продолжила выступление в чемпионате Испании и еврокубках.

До работы в «Реале» Алонсо тренировал немецкий «Байер», с которым выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве футболиста он выступал за «Реал» в 2009-2014 годах, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны, передает «Радиоточка НСН».

