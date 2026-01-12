Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»

Хаби Алонсо ушел с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщила пресс-служба футбольного клуба. В заявлении уточняется, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Отставка произошла на фоне недавнего поражения команды от «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании, который состоялся накануне.

«Барселона» обыграла «Реал», завоевав Суперкубок Испании по футболу

Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Суперкубка Испании, где уступила «Барселоне», а также продолжила выступление в чемпионате Испании и еврокубках.

До работы в «Реале» Алонсо тренировал немецкий «Байер», с которым выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве футболиста он выступал за «Реал» в 2009-2014 годах, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны, передает «Радиоточка НСН».

