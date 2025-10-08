Помимо прочего, с ноября этого года может вступить в силу проект постановления Минпромторга, по которому автомобили мощностью более 160 л.с перейдут на коммерческие тарифы утильсбора. Это увеличит стоимость их ввоза для физических лиц в сотни раз, пишет РБК.

Ожидается, что подорожают популярные модели: Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, 5-я серия, гибриды и электромобили свыше 160 л. с. (например, Li L7, Zeekr 001). Так, например, для Geely Monjaro сбор вырастет с нынешних 3,4 тысячи рублей до 952 тысяч (с ноября), до 1,142 млн (с 2026) и 1,673 млн (с 2030) – это рост в 280-492 раза.

Напомним, что индексация утильсбора в РФ идет с 2024 года. Тогда с 1 октября его повысили сразу на 70–85%. Ежегодно, до 2030 года, он будет расти на 10–20%

Уточняется, что больше всего риска для тех, кто уже оплатил иностранные автомобили, но не успеет провести их через таможню до 1 ноября. Им могут грозить расходы превышающие стоимость автомобиля.

При этом глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что новые правила не будут действовать в отношении покупателей, уже оплативших утильсбор по действующим тарифам, пишет ТАСС. Также он добавил, что cредний срок доставки автомобиля для моделей производства КНР или Южной Кореи сегодня составляет порядка 30 дней. Чуть больше будет идти машина, произведенная в Европе. Уточняется, что проект нормативно-правового акта с запасом по времени с учетом данных сроков есть на сайте regulation.gov.ru.

При этом Алиханов отметил, что льготные суммы утильсбора (3,4–5,2 тысячи рублей) продолжат действовать для наиболее массовых и востребованных автомобилей у россиян, мощность которых менее 160 л.с.

Примечательно, что новый проект постановления, размещенный на госпортале нормативных правовых актов, набрал более 124 тысяч дизлайков и лишь около 650 положительных оценок. При этом, если на проекте более 100 тысяч негативных реакций, то он должен быть доработан. Сейчас проект числится на этапе «Подведение итогов публичного обсуждения текста НПА».

РЕАКЦИЯ