Десятки миллионов: В РФ повышают ставки за вред экологии и утильсбор
Россиян ждут нововведения, которые выйдут предприятиям и некоторым физлицам в копеечку: в РСПП уже бьют тревогу из за критического роста налога на загрязнение природы, а простые граждане в ужасе от нового утильсбора.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил в письме главу правительства РФ Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые были утверждены 1 сентября. Обращение подписал глава РСПП Александр Шохин, уточняет РБК.
Так, в письме Союз отмечает колоссальный рост ставок за ближайшую пятилетку – в десятки раз. По оценке бизнеса, это накладывает большую дополнительную нагрузку как на сами промышленные предприятия, так и на потребителя.
При этом уточняется, что проект является ненормативным правовым актом, поэтому не обсуждался с общественностью и не проходил оценку регулирующего воздействия. Также непонятна его методологическая основа. РСПП предполагает, что при расчете ставок могли допустить технические ошибки, так как ставки для близких по предельно допустимым концентрациям (ПДК) и классу опасности веществ меняются разнонаправлено.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Напомним, что налог на загрязнение природы платят компании, чья работа подразумевает выбросы отходов в сточные воды и загрязнение атмосферы. Сбором с компаний хотят возместить вред окружающей среде. Для этого существуют как понижающие, так и повышающие коэффициенты, в зависимости от того, проводит ли плательщик природоохранные мероприятия, например.
Так Шохин в письме отмечает, что для 35 загрязняющих веществ увеличение ставок платы в новом году составит от 2 до 11 тысяч раз. Таким образом к 2030 году более чем в 20 раз вырастут ставки для 154 из 199 загрязняющих веществ в атмосферу и для 152 из 173 веществ в воду. Речь идет о выбросах фторидов, оксидов углерода и серы, всех видов пыли, нефтепродуктов, соединений азота и так далее.
В РСПП уточнили, что по новому распоряжению рекордно вырастут ставки платы за сброс железа в сточные воды – до 13,196 млн рублей за тонну (+ 146 750% к 2025 году), предельных углеводородов (в 1,25 тыс. раз), эпихлоргидрина (в 1,04 тыс. раза), сбросов диоксинов (в 227,4 тыс. раз).
Что касается последствий для потребителей, то в Союзе считают, что вырастут цены на тепловую и электрическую энергию, на размещение твердых коммунальных отходов и водоотведение сточных вод. Например, плата за сброс загрязняющих веществ для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в следующем году составит 0,5 млрд руб, а к 2030 году достигнет 14 млрд руб.
УТИЛЬСБОР
Помимо прочего, с ноября этого года может вступить в силу проект постановления Минпромторга, по которому автомобили мощностью более 160 л.с перейдут на коммерческие тарифы утильсбора. Это увеличит стоимость их ввоза для физических лиц в сотни раз, пишет РБК.
Ожидается, что подорожают популярные модели: Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, 5-я серия, гибриды и электромобили свыше 160 л. с. (например, Li L7, Zeekr 001). Так, например, для Geely Monjaro сбор вырастет с нынешних 3,4 тысячи рублей до 952 тысяч (с ноября), до 1,142 млн (с 2026) и 1,673 млн (с 2030) – это рост в 280-492 раза.
Напомним, что индексация утильсбора в РФ идет с 2024 года. Тогда с 1 октября его повысили сразу на 70–85%. Ежегодно, до 2030 года, он будет расти на 10–20%
Уточняется, что больше всего риска для тех, кто уже оплатил иностранные автомобили, но не успеет провести их через таможню до 1 ноября. Им могут грозить расходы превышающие стоимость автомобиля.
При этом глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что новые правила не будут действовать в отношении покупателей, уже оплативших утильсбор по действующим тарифам, пишет ТАСС. Также он добавил, что cредний срок доставки автомобиля для моделей производства КНР или Южной Кореи сегодня составляет порядка 30 дней. Чуть больше будет идти машина, произведенная в Европе. Уточняется, что проект нормативно-правового акта с запасом по времени с учетом данных сроков есть на сайте regulation.gov.ru.
При этом Алиханов отметил, что льготные суммы утильсбора (3,4–5,2 тысячи рублей) продолжат действовать для наиболее массовых и востребованных автомобилей у россиян, мощность которых менее 160 л.с.
Примечательно, что новый проект постановления, размещенный на госпортале нормативных правовых актов, набрал более 124 тысяч дизлайков и лишь около 650 положительных оценок. При этом, если на проекте более 100 тысяч негативных реакций, то он должен быть доработан. Сейчас проект числится на этапе «Подведение итогов публичного обсуждения текста НПА».
РЕАКЦИЯ
По мнению гендиректора ГК АВТОДОМ Андрея Ольховского, повышение утильсбора выгодно полулегальному бизнесу. При этом цены на автомобили мощнее 160 л.с. вырастут на 2 миллиона рублей.
«Основные изменения по росту утильсбора коснутся пока что небольшого сегмента рынка, а рост конечной стоимости будет примерно плюс два миллиона рублей на единицу электрических автомобилей и гибридов. Это всего лишь порядка 8% от объема продаж. Скорее всего, по итогу таких нововведений клиенты опять начнут приобретать автомобили европейских брендов, потому что цены будут примерно на одном уровне», — отметил эксперт», - рассказал он НСН.
Однако Ольховский уверен, что к росту импорта нововведение не приведет.
«Те, кто пытается делать бизнес прозрачно, столкнутся с дополнительными сложностями, потому что у них есть обязательства перед поставщиками по заказам на несколько месяцев вперед. Значимого роста импорта в связи с анонсированными мерами по изменению методики расчета утильсбора не будет», - отметил он.
В свою очередь руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев полагает, что от такого резкого увеличения утильсбора останутся в плюсе «Москвич» и Haval.
«В целом 60% рынка приходится на кроссоверы, и это практически всё импорт. От такого повышения утильсбора выиграют Haval и «Москвич», поскольку попадают под программу промышленных субсидий. На них приходится 10-12% авторынка в России. Косвенно также выиграет «АвтоВАЗ», потому что часть потребителей, если не войдут в бюджеты, будут смотреть машины подешевле и классом пониже», - поделился он в беседе с НСН.
Также Мосеев добавил, что если Минпромторг согласится выдавать промышленные субсидии авансом, это может побудить китайцев локализовать производство в РФ и таким образом работать с ценой.
Тем временем, россияне уже стоят в огромных очередях на паромы и растаможенное оформление машин, пишет Telegram-канал Baza. Так, в преддверии изменения ставок утильсбора спрос на автомобили из-за рубежа вырос на 300%. Покупатели пытаются приобрести автомобили из Кореи, Германии и Японии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игра на выбывание: Первыми в России спишут «лизинговые» старые Boeing и Airbus
- Три человека погибли при ударе ВСУ по белгородской Масловой Пристани
- Десятки миллионов: В РФ повышают ставки за вред экологии и утильсбор
- СМИ: Залужный набирает команду для президентской гонки на Украине
- НСПК заявила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
- Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги
- Стоимость золота вновь обновила исторический максимум и превысила $4050
- На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе
- При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
- Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru