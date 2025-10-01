«Приобретая подержанный автомобиль, вы подразумеваете, что он уже в той или иной степени изношен, потому что его кто-то эксплуатировал. Возможно, что что-то неисправно настолько, что не хочется дальше на нем ездить, а может быть, автомобиль просто надоел. Надо предполагать, что даже если что-то сегодня не сломалось, то при определенном пробеге это может выйти из строя по вполне объективным причинам. Если говорить о каких-то критических неисправностях, которые скрывали при продаже, то это другая история. Не стоит доверять ни автодилерам, ни частным владельцам. Чтобы обезопасить себя, нужно либо приехать с этим автомобилем в техцентр, дабы, потратив небольшое количество денег, более квалифицированно осмотреть автомобиль, либо обратиться к специалисту по подбору автомобилей, который может проверить лакокрасочное покрытие, работу коробки передач, двигателя, посмотреть реальный пробег, специальным прибором “прощупать” весь кузов. Желательно еще иметь какой-то набор знаний — если вы решили приобрести подержанный автомобиль, то узнайте, на каких пробегах какие проблемы случаются. Если вы покупаете автомобиль с пробегом 200-250 тысяч километров, не надо думать, что он не будет ломаться», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН добавил, что покупка автомобиля у дилера не дает никаких гарантий.

«Покупка машины у дилера гарантий не дает. Понятно, что многие бывшие владельцы сдают машину в trade-in, некоторые дилеры полностью проверяют автомобиль. Зачастую с частным продавцом даже легче торговаться, чем с дилером. А гарантировать исправность, повторюсь, можно только новой детали», — подытожил он.

