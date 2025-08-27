Занятым и бедным россиянам посоветовали не заводить животных
Кинолог Владимир Уражевский заявил НСН, что проблемы со здоровьем у животного могут возникнуть из-за неправильного кормления, содержания или в силу генетических особенностей той или иной породы.
Если нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить, заявил НСН ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский.
Каждый девятый опрошенный россиянин (11%) тратит на лечение своего питомца более 50 тысяч рублей в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», сообщает «Газета.Ru». Уражевский отметил, что при покупке животного, сразу следует учитывать расходы на ветеринарную помощь.
«При покупке животного необходимо учитывать время, которое вы готовы потратить на уход за ним. Например, приобретая собаку, нужно быть готовым ходить на площадку, заниматься дрессировкой и воспитанием питомца, а это занимает много времени. Порой не меньше, чем на воспитание ребенка. Ну и, конечно, следует учитывать расходы на ветеринарную помощь. Проблемы со здоровьем у животного могут возникнуть из-за неправильного кормления, содержания, в силу генетических особенностей той или иной породы и так далее. Если у вас нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить», - предупредил специалист.
По его словам, при выборе породы главным приоритетом должно оставаться здоровье собаки.
«При выборе породы главным приоритетом должно оставаться здоровье собаки, второе – это характер. Надо заранее оценить свою способность преодолеть проблемы, которые могут возникнуть со временем. Решение должно быть обязательно взвешенное. Если мы выбираем хороший питомник, то, как правило, со щенком не бывает проблем. Если здоровый щенок, кроме ежегодной вакцинации, которая стоит от тысячи до 5 тысяч рублей, никаких других ветеринарных трат, как правило, нет. Если возникли проблемы, которые требуют вмешательства, в том числе, хирургического, то операция может стоить от 30 до 100 тысяч рублей и дороже», - рассказал Уражевский.
Он также призвал учитывать и то, что со временем животное состарится и будет болеть.
«В случае, когда животное не подошло, нет возможности его содержать, рождается ребенок или возникла аллергия оно передается в приют или усыпляется, если мы говорим про Европу и США. В России законодательство запрещает усыплять здоровых животных, а приюты все переполнены. Единственная возможность – передать питомца на содержание в другие руки. Приобретая животное, необходимо учитывать и то, что со временем оно состарится и будет болеть. В это время ему необходимо будет обеспечить соответствующий уход и ветеринарную помощь. Сдать его не получится, потому что ни один приют не возьмет себе престарелое и больное животное», - добавил ветеринарный врач.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал НСН, что взял из приюта собаку-инвалида, которая стала для него самым лучшим животным на свете.
