«При покупке животного необходимо учитывать время, которое вы готовы потратить на уход за ним. Например, приобретая собаку, нужно быть готовым ходить на площадку, заниматься дрессировкой и воспитанием питомца, а это занимает много времени. Порой не меньше, чем на воспитание ребенка. Ну и, конечно, следует учитывать расходы на ветеринарную помощь. Проблемы со здоровьем у животного могут возникнуть из-за неправильного кормления, содержания, в силу генетических особенностей той или иной породы и так далее. Если у вас нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить», - предупредил специалист.

«При выборе породы главным приоритетом должно оставаться здоровье собаки, второе – это характер. Надо заранее оценить свою способность преодолеть проблемы, которые могут возникнуть со временем. Решение должно быть обязательно взвешенное. Если мы выбираем хороший питомник, то, как правило, со щенком не бывает проблем. Если здоровый щенок, кроме ежегодной вакцинации, которая стоит от тысячи до 5 тысяч рублей, никаких других ветеринарных трат, как правило, нет. Если возникли проблемы, которые требуют вмешательства, в том числе, хирургического, то операция может стоить от 30 до 100 тысяч рублей и дороже», - рассказал Уражевский.