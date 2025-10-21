Царев: Тимошенко нанесет удар по Зеленскому, когда тот ослабнет

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с NEWS.ru заявил, что экс-премьер-министр Украины и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко может нанести политический удар президенту Владимиру Зеленскому, если его позиции ослабнут. По его словам, Тимошенко является опытным и осторожным политиком, который не совершает импульсивных действий.

Царев отметил, что лидер «Батьковщины» предпочитает действовать сдержанно и выжидать подходящий момент. Он предположил, что если Зеленский потеряет устойчивость, Тимошенко воспользуется ситуацией, чтобы устранить его как политического конкурента, «если это будет ей выгодно».