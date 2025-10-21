Юрист объяснил, в каких случаях выплачивается полный отпускной расчет

Размер компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении зависит от срока, который сотрудник проработал в организации, пояснил юрист Юрий Капштык. Если человек трудился не менее 11 месяцев, ему полагается выплата за весь рабочий год, пишет aif.ru. При меньшем сроке компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени.

По данным Роструда, в отдельных случаях полная компенсация возможна даже при работе менее 11 месяцев. Речь идет об увольнении из-за ликвидации организации, сокращения штата, призыва на военную службу или признания сотрудника непригодным к выполнению обязанностей. В этих ситуациях полная выплата положена тем, кто отработал от 5,5 до 11 месяцев.