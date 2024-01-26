Ветеринар назвал главную ошибку при кормлении домашних животных

Живущим в ритме мегаполиса россиянам следует составлять последовательный рацион для своих питомцев, рассказал НСН Михаил Шеляков.

Худший вариант кормления домашнего животного – миксовать натуральную еду с сухим кормом, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Российское подразделение Nestle поднимет отпускные цены на корм для кошек и собак на 12% с 5 февраля. Повышение цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и pro Plan. Подорожание объясняют ростом цен на сырье, упаковку и логистику.

«Понадобятся годы!»: Ветпрепараты не успеют пройти все исследования до 1 октября
«В России немало достойных российских кормов, но наши граждане почему-то убеждены, что все импортное – лучше, качественнее. Правда, на фоне повышения цен российские производители тоже не преминули воспользоваться моментом, когда на рынке возник дефицит кормов, и качество упало где-то, и та низкокачественная еда, которую раньше никто и не думал покупать, сейчас стоит как чугунный мост», - сказал Шеляков.

Ветеринар призвал владельцев животных ответственно подходить к вопросу кормления кошек и собак.

«Натуральное кормление – неплохой выбор, в чем-то даже есть приоритет. Есть преимущества, но важно рассчитывать свои силы, потому что такое кормление отнимает время – не просто насыпали или вскрыли пакетик. Мы должны сделать целую кормосмесь со всеми необходимыми витаминами и рационом. Если у вас собака и кошка, то он разный. В городских условиях у жителя на себя-то времени не хватает, не говоря о питомцах. Наихудший вариант – прыгать с типов кормления. Поэтому можно кормить натуральным, но важно рассчитывать свои силы. Если начали кормить натуральной едой, то продолжайте это делать и дальше», - подытожил он.

Ранее в России допустили появление налогового вычета на лечение животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения в Госдуме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобакиКошкиДомашние Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры