«Плюсик в карму»: Бурматов назвал решение взять собаку из приюта лучшим в жизни

По его словам, у людей есть беспочвенные предрассудки в отношении животных из приюта.

«У людей есть какие-то предрассудки в отношении животных из приюта, однако люди должны понимать, что в приютах не бывает больных питомцев, они все вакцинированы и осмотрены врачами. В Москве из приюта можно взять собаку любой породы – от шпица до сенбернара. Это совершенно бесплатно, вам еще спасибо скажут и дадут с собой пакет корма. Плюсы приюта не только в том, что вы возьмете вакцинированное и здоровое животное, но и в том, что вы можете с ним пообщаться – хоть каждый день ходите туда и присматривайтесь. Например, я несколько раз приезжал к своей будущей собаке, гулял с ней и общался, потому что решение было серьезным. Вы можете выбрать животное того возраста и характера, которые вам ближе. Вы делаете добро, плюсик в карму ставите», - заключил Бурматов.

Ранее он рассказал «Радиоточке НСН», что уровень пристройства животных из приютов в Москве просто гигантский, выше чем во всем мире.

