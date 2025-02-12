«Плюсик в карму»: Бурматов назвал решение взять собаку из приюта лучшим в жизни
Владимир Бурматов рассказал НСН, что взял из приюта собаку-инвалида, которая стала для него самым лучшим животным на свете.
Решение взять животное из приюта - самое правильное в жизни, сделать добро можно совершенно бесплатно, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
С 2010 года из московских приютов забрали более 35 тысяч кошек и собак, сообщил ранее столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства. Там отметили, что некоторые москвичи до сих пор «верят в мифы» про животных из приютов. В частности, они думают, что питомцы там «больные или некрасивые», со сломанной психикой или неготовые принять нового хозяина. Представители департамента назвали эти мысли «небылицами». Бурматов рассказал, что сам взял из приюта собаку-инвалида, которая стала его лучшим другом.
«Человек должен просто попробовать и убедиться в том, что решение взять животное из приюта – самое правильное в жизни. Я это ответственно заявляю, так как я в свое время взял собаку из приюта. Это обычная дворняга, она инвалид, так как у нее нет одной почки, до попадания в приют над ней издевались живодеры, пытались убить. Это самое умное и самое лучшее животное на свете. Первые три месяца после того, как я ее забрал домой, она спать не могла нормально и не доверяла людям. Но сейчас это самое мирное и доброе существо», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у людей есть беспочвенные предрассудки в отношении животных из приюта.
«У людей есть какие-то предрассудки в отношении животных из приюта, однако люди должны понимать, что в приютах не бывает больных питомцев, они все вакцинированы и осмотрены врачами. В Москве из приюта можно взять собаку любой породы – от шпица до сенбернара. Это совершенно бесплатно, вам еще спасибо скажут и дадут с собой пакет корма. Плюсы приюта не только в том, что вы возьмете вакцинированное и здоровое животное, но и в том, что вы можете с ним пообщаться – хоть каждый день ходите туда и присматривайтесь. Например, я несколько раз приезжал к своей будущей собаке, гулял с ней и общался, потому что решение было серьезным. Вы можете выбрать животное того возраста и характера, которые вам ближе. Вы делаете добро, плюсик в карму ставите», - заключил Бурматов.
Ранее он рассказал «Радиоточке НСН», что уровень пристройства животных из приютов в Москве просто гигантский, выше чем во всем мире.
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