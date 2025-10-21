Коллега Михалкова рассказал, как мировые актеры восхищались его творчеством

Художественный руководитель видеоотдела «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Виталий Максимов рассказал «Газете.Ru» о признании, которое творчество народного артиста РСФСР получает за рубежом. По его словам, многие известные актеры мирового кино высоко ценят работы Михалкова и считают его одним из символов российского искусства.

Максимов, работающий в студии режиссера более трех десятилетий, отметил, что дочь Чарли Чаплина — актриса Джеральдина Чаплин — во время визита в Москву встала на колено перед Михалковым, выразив тем самым искреннее уважение к его творческому величию.