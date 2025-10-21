Коллега Михалкова рассказал, как мировые актеры восхищались его творчеством
Художественный руководитель видеоотдела «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Виталий Максимов рассказал «Газете.Ru» о признании, которое творчество народного артиста РСФСР получает за рубежом. По его словам, многие известные актеры мирового кино высоко ценят работы Михалкова и считают его одним из символов российского искусства.
Максимов, работающий в студии режиссера более трех десятилетий, отметил, что дочь Чарли Чаплина — актриса Джеральдина Чаплин — во время визита в Москву встала на колено перед Михалковым, выразив тем самым искреннее уважение к его творческому величию.
Французский актер Пьер Ришар, как напомнил Максимов, говорил, что Франция воспринимает Россию через литературу Достоевского, Тургенева, Толстого и Чехова, а в кино — через фильмы Михалкова. Ален Делон отмечал, что готов был бы вновь выйти на съемочную площадку, если бы режиссер пригласил его в проект. Квентин Тарантино, по словам Максимова, признавался, что отчасти был воспитан на фильмах российского постановщика.
21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР является автором и исполнителем ролей в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Раба любви», «Сибириада» и «Утомленные солнцем», последняя из которых удостоилась премии «Оскар» в 1995 году, передает «Радиоточка НСН».
