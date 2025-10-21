В Госдуме объяснили, почему Илон Маск не приезжает в Россию

Появление американского миллиардера Илона Маска в России было бы «политически некорректным» шагом, поскольку между Москвой и Вашингтоном пока не восстановлены отношения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий отметил, что отец предпринимателя, Эррол Маск, уже посещал Россию и участвовал в форуме «Россия будущего». По словам Свинцова, он приезжал, чтобы лично увидеть, как страна «всего за четверть века превратилась из руин в процветающее государство».