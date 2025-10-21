В Госдуме объяснили, почему Илон Маск не приезжает в Россию
Появление американского миллиардера Илона Маска в России было бы «политически некорректным» шагом, поскольку между Москвой и Вашингтоном пока не восстановлены отношения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Парламентарий отметил, что отец предпринимателя, Эррол Маск, уже посещал Россию и участвовал в форуме «Россия будущего». По словам Свинцова, он приезжал, чтобы лично увидеть, как страна «всего за четверть века превратилась из руин в процветающее государство».
Депутат подчеркнул, что сам Илон Маск не может позволить себе визит в РФ, поскольку его появление будет воспринято как политический жест. Он напомнил, что Маск и президент США Дональд Трамп сегодня являются «двумя самыми влиятельными фигурами в Америке».
Свинцов считает, что визит возможен только после восстановления диалога между лидерами двух стран, передает «Радиоточка НСН».
