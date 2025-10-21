СМИ: Саммит Трампа и Путина отменен после неудачного разговора дипломатов
Запланированный саммит президентов США и России в Венгрии не состоится, сообщает The Telegraph. По данным издания, встреча была отменена после напряженного телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран.
Американская сторона настаивала на предварительной встрече дипломатов в Венгрии для подготовки саммита. Однако, как отмечают источники, переговоры в понедельник между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в напряженной обстановке. Российский министр заявил, что Москва не согласится на замораживание линии фронта на Украине.
Несмотря на это, Белый дом на следующий день охарактеризовал разговор как «продуктивный», уточнив, что дополнительная встреча министров не требуется и планов на встречу президентов в ближайшее время нет.
По данным The Telegraph, западные дипломаты восприняли отмену саммита положительно, отметив, что Россия сохраняет прежнюю позицию по украинскому вопросу, и проведение встречи в таких условиях не имело смысла, передает «Радиоточка НСН».
