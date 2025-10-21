СМИ: Саммит Трампа и Путина отменен после неудачного разговора дипломатов

Запланированный саммит президентов США и России в Венгрии не состоится, сообщает The Telegraph. По данным издания, встреча была отменена после напряженного телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран.

Американская сторона настаивала на предварительной встрече дипломатов в Венгрии для подготовки саммита. Однако, как отмечают источники, переговоры в понедельник между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в напряженной обстановке. Российский министр заявил, что Москва не согласится на замораживание линии фронта на Украине.