СМИ: Саммит Трампа и Путина отменен после неудачного разговора дипломатов

Запланированный саммит президентов США и России в Венгрии не состоится, сообщает The Telegraph. По данным издания, встреча была отменена после напряженного телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран.

Американская сторона настаивала на предварительной встрече дипломатов в Венгрии для подготовки саммита. Однако, как отмечают источники, переговоры в понедельник между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в напряженной обстановке. Российский министр заявил, что Москва не согласится на замораживание линии фронта на Украине.

СМИ: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии приостановлена

Несмотря на это, Белый дом на следующий день охарактеризовал разговор как «продуктивный», уточнив, что дополнительная встреча министров не требуется и планов на встречу президентов в ближайшее время нет.

По данным The Telegraph, западные дипломаты восприняли отмену саммита положительно, отметив, что Россия сохраняет прежнюю позицию по украинскому вопросу, и проведение встречи в таких условиях не имело смысла, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВенгрияСаммитВстречаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры