Экономист назвал риски сворачивания режима самозанятых в России

Экономист Игорь Строганов в интервью «ФедералПресс» заявил, что режим самозанятых, введенный в 2019 году, стал эффективным инструментом для вывода граждан из тени и упрощения уплаты налогов. По данным ФНС, к осени 2025 года этот статус получили более 14,6 миллиона человек. Эксперт отметил, что система проста в использовании и привлекательна для тех, кто не готов платить налоги как индивидуальные предприниматели.

В то же время Строганов напомнил, что некоторые компании использовали режим для экономии на налогах, переводя сотрудников в статус самозанятых. После решения Верховного суда, обязывающего бизнес доначислять за таких работников НДФЛ, издержки предприятий могут возрасти, и эти расходы, по мнению эксперта, будут переложены на потребителей.

Повышение НДС и трансформация самозанятости: Что будет с экономикой и бизнесом?

Он подчеркнул, что предложение Совета Федерации свернуть эксперимент может обернуться уходом миллионов людей в тень и снижением налоговых поступлений. По оценке Строганова, это подорвет доверие к экономической политике государства и приведет к «новой дыре» в бюджете.

Экономист считает продление режима самозанятых до 2028 года более разумным решением. Он добавил, что ФНС уже эффективно контролирует денежные потоки, а население привыкло к безналичным расчетам, поэтому массовый уход в наличные расчёты маловероятен, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаСамозанятые Граждане

Горячие новости

Все новости

партнеры