Экономист назвал риски сворачивания режима самозанятых в России

Экономист Игорь Строганов в интервью «ФедералПресс» заявил, что режим самозанятых, введенный в 2019 году, стал эффективным инструментом для вывода граждан из тени и упрощения уплаты налогов. По данным ФНС, к осени 2025 года этот статус получили более 14,6 миллиона человек. Эксперт отметил, что система проста в использовании и привлекательна для тех, кто не готов платить налоги как индивидуальные предприниматели.

В то же время Строганов напомнил, что некоторые компании использовали режим для экономии на налогах, переводя сотрудников в статус самозанятых. После решения Верховного суда, обязывающего бизнес доначислять за таких работников НДФЛ, издержки предприятий могут возрасти, и эти расходы, по мнению эксперта, будут переложены на потребителей.