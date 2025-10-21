Театр на Малой Ордынке готовится к капитальному ремонту в 2026 году

Театр на Малой Ордынке под руководством Эдуарда Боякова готовится к капитальному ремонту. Здание планируют закрыть в мае 2026 года и открыть в октябре того же года уже в обновленном формате, сообщает ТАСС.

До начала реконструкции театр намерен активно работать. К концу 2026 года планируется выпуск 15 премьер, объединенных в три творческие «волны». Первая пройдет с октября по декабрь 2025 года и будет включать в себя шесть постановок.

Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

Среди них — «В Москву!» Даниила Исакова, «Хорошие фото» Эдуарда Боякова и Сергея Глазкова, «Розовое платье» Наталии Мошиной и «Гапон, или обманутый жених» по мотивам Мольера. Главным проектом сезона станет спектакль Боякова «Соборная площадь» о Смутном времени.

Завершит первую волну премьера сказки «Морозко», которую поставит Даниил Исаков. После этого театр уйдет на реконструкцию и вернется к зрителям обновленным осенью 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Нового театра
ТЕГИ:РеконструкцияТеатрыЭдуард Бояков

Горячие новости

Все новости

партнеры