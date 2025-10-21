Театр на Малой Ордынке готовится к капитальному ремонту в 2026 году
Театр на Малой Ордынке под руководством Эдуарда Боякова готовится к капитальному ремонту. Здание планируют закрыть в мае 2026 года и открыть в октябре того же года уже в обновленном формате, сообщает ТАСС.
До начала реконструкции театр намерен активно работать. К концу 2026 года планируется выпуск 15 премьер, объединенных в три творческие «волны». Первая пройдет с октября по декабрь 2025 года и будет включать в себя шесть постановок.
Среди них — «В Москву!» Даниила Исакова, «Хорошие фото» Эдуарда Боякова и Сергея Глазкова, «Розовое платье» Наталии Мошиной и «Гапон, или обманутый жених» по мотивам Мольера. Главным проектом сезона станет спектакль Боякова «Соборная площадь» о Смутном времени.
Завершит первую волну премьера сказки «Морозко», которую поставит Даниил Исаков. После этого театр уйдет на реконструкцию и вернется к зрителям обновленным осенью 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр на Малой Ордынке готовится к капитальному ремонту в 2026 году
- Производителю «Добрый Cola» пригрозили Роспотребнадзором из-за сахарозаменителей в составе
- СМИ: Директор Лувра подала в отставку после ограбления
- СМИ: Саммит Трампа и Путина отменен после неудачного разговора дипломатов
- Трамп заявил, что в скором времени поможет разрешить девятый конфликт
- Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области
- ФАС раскрыла картель на полмиллиарда рублей при госзакупках в Москве
- «Гонят в инженеры»: В России объяснили повышение баллов ЕГЭ по истории и языкам
- В Польше арестован украинец по обвинению в шпионаже в пользу России
- «Экономика и литий»: Какое будущее у отношений России и Боливии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru