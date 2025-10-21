СМИ: Директор Лувра подала в отставку после ограбления

Директор Лувра Лоранс Де Кар пыталась уйти в отставку после недавнего ограбления музея, однако ее просьба была отклонена. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон лично поддержал назначенного им руководителя и настоял на ее продолжении работы. Он несколько раз связывался с Де Кар в последние дни, призывая не покидать должность и сосредоточиться на грядущей реконструкции музея.