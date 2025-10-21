Сахарозаменители также вызывают ожирение, а у детей могут нарушить работу почек и печени. Их использование в напитках должно быть ограничено, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.



«Добрый Cola» окончательно заменила сахар на заменитель на всех своих заводах. Официально — чтобы уменьшить калорийность и спасти детей от ожирения. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. Белоусову удивил такой поворот событий.