Производителю «Добрый Cola» пригрозили Роспотребнадзором из-за сахарозаменителей в составе
Наличие сахарозаменителей в составе газировки должно быть регламентировано, заявила НСН Анна Белоусова.
Сахарозаменители также вызывают ожирение, а у детей могут нарушить работу почек и печени. Их использование в напитках должно быть ограничено, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.
«Добрый Cola» окончательно заменила сахар на заменитель на всех своих заводах. Официально — чтобы уменьшить калорийность и спасти детей от ожирения. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. Белоусову удивил такой поворот событий.
«У меня вопрос: как такое пропустил Роспотребнадзор? Здесь необходимо проверить регистрационное удостоверение, потому что это удивительно. Все сахарозаменители не приводят к снижению частоты ожирения ни у детей, ни у взрослых. Они не спасают от этого. Достаточно долгое употребление таких веществ приведет к удару по печени и почкам. Возрастает и риск токсических эффектов. Большая опасность еще и в том, что родители сами формируют такие пищевые привычки. Если дети регулярно пьют газировку, то это уже грань с фастфудом, а там и чипсы, батончики. Такой тип питания приведет к ожирению. Если это детский праздник, то нестрашно, но пить каждый день ребенку такое нельзя», — указала она.
Ранее Белоусова назвала НСН норму сладкого в день для здорового человека.
