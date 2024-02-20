Хозяин спасенного из квартиры в Томилино спаниеля отказался от него

Хозяин собаки, ранее спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, отказался от питомца, отдав его волонтеру. Об этом рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев.

По его словам, мужчина подписал отказную на того волонтёра, у которого животное было на передержке. Хозяин поблагодарил общественников за заботу о собаке и написал, что не имеет претензий на этот счет.