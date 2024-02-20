Хозяин спасенного из квартиры в Томилино спаниеля отказался от него
Хозяин собаки, ранее спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, отказался от питомца, отдав его волонтеру. Об этом рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев.
По его словам, мужчина подписал отказную на того волонтёра, у которого животное было на передержке. Хозяин поблагодарил общественников за заботу о собаке и написал, что не имеет претензий на этот счет.
14 февраля стало известно, что житель Подмосковья запер питомца и на несколько дней покинул квартиру. Скулившее животное услышали соседи, позже они вызвали спасателей, те вскрыли дверь и вызволили собаку. Спаниеля забрали волонтеры.
Бывший владелец собаки пояснил, что отсутствовал в квартире, поскольку проходил лечение в наркологической клинике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru