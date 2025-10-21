Миронов назвал торговые центры устаревшим форматом
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что не поддерживает обращение Союза торговых центров России в ФАС с просьбой запретить маркетплейсам снижать стоимость товаров, сообщает «Газета.Ru». Политик подчеркнул, что в этом вопросе его партия стоит на стороне потребителей, для которых главным остается возможность покупать товары по доступным ценам.
Он отметил, что обвинения в адрес онлайн-площадок из-за их ценовой политики необоснованны, поскольку снижение доходов торговых центров связано прежде всего с тем, что пик их популярности и прибыли остался в прошлом. По оценкам экспертов, на которые ссылался Миронов, с 2019 года доходы ТЦ упали примерно на 20%.
Политик также заявил, что торговым центрам следует сосредоточиться на переформатировании своей работы, а не искать поддержки у государственных структур. По его словам, подобная позиция является «тупиковым путем».
При этом Миронов признал необходимость более строгого регулирования деятельности маркетплейсов. Он указал, что действующий закон защищает покупателей от подделок и некачественных товаров, однако пока недостаточно учитывает интересы предпринимателей и самозанятых, передает «Радиоточка НСН».
