В Госдуме предложили смягчить условия УДО для женщин с детьми
ЛДПР инициировала проект закона, призванный помочь осужденным матерям вернуться к детям, сообщает РИА Новости.
Инициатива позволит беременным женщинам и матерям несовершеннолетних детей, совершившим нетяжкие преступления, выйти на свободу досрочно — после отбытия 25% срока. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что инициатива направлена на защиту семьи.
«Каждый, кто не опасен для общества, заслуживает второго шанса, особенно женщины-матери. Это нужно, прежде всего детям, которые не должны расти без материнской заботы», — отметил депутат.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, будет снижен до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
